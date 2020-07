Suzuki in Hörstein geschrammt - Unfallverursacher verliert Spiegel

Aschaffenburg. Gegen 17.40 Uhr konnte eine Anwohnerin der Hauptstraße beobachten, wie ein silberner Ford in Richtung Hohl fuhr. Hierbei blieb er an einem braunen Suzuki Swift hängen und beschädigte diesen leicht. Der Fahrer des Ford fuhr weiter, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. An der Unfallstelle konnte der Außenspiegel des unfallverursachenden Wagens aufgefunden werden. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 200 Euro.

dc/Meldung der Polizei Alzenau