SUV streift Auto im Vorbeifahren bei Karlburg

Ein 25-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 13:14 Uhr die Kreisstraße MSP 11 von Karlburg kommend in Fahrtrichtung Gemünden.

Hierbei wurde er von einem SUV überholt, wobei es zur seitlichen Berührung zwischen den Fahrzeugen kam. Der Fahrer des SUV fuhr ohne anzuhalten weiter. Der BMW-Fahrer konnte sich das Kennzeichen merken, so dass der Unfallflüchtige, ein 62-jähriger Mann, schnell ermittelt werden konnte.

Freilaufende Hunde beißen Jack Russel Terrier

Gemünden. Main-Spessart. Am Mittwochmittag gegen 15:00 Uhr war ein Ehepaar mit zwei Jack Russel Terriern auf dem Radweg bei Kleinwernfeld unterwegs.

Plötzlich rannten zwei große, herrenlose Hunde (Akita) auf die Terrier zu. Einer der Akitas biss einem Terrier mehrfach in den Rücken. Der Hundehalter ging dazwischen. Glücklicherweise wurde er dabei nicht auch noch verletzt. Zusammen mit einem Passanten gelang es schließlich, die beiden Hunde zu verscheuchen. Diese liefen in Richtung Harrbach davon. Der verletzte Terrier wurde zur Untersuchung in eine Tierklinik gebracht.



Durch eine Polizeistreife konnten kurze Zeit später keine Hunde mehr am Main festgestellt werden. Auch eine Befragung der Bevölkerung von den umliegenden Dörfern brachte zunächst keine Hinweise, wem die Hunde gehören könnten.



Erst am Abend erfuhr der Hundehalter, dass es einen Vorfall mit seinen Hunden gab. Er meldete sich daraufhin sofort bei der Polizei. Er gab an, dass seine Hunde im Hof eingesperrt waren und aufgrund des Sturms das Tor aufgerissen wurde. Die Hunde konnten dadurch ungehindert das Weite suchen.

Wildunfall

Karsbach. Am Donnerstagmorgen gegen 04:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Adelsberg in Fahrtrichtung Karsbach. Hierbei kreuzte ein Hase die Fahrbahn und wurde vom Pkw BMW des 24-Jährigen erfasst und getötet.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250,- Euro.