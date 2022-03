SUV bei Babenhausen überschlagen - fünf Verletzte

Am frühen Samstagmorgen kam laut Polizei gegen 01:30 Uhr ein mit fünf Personen besetzter weißer SUV auf der Landesstraße L3065 von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Mietwagen war von Babenhausen in Richtung Langstadt unterwegs. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug nach links in den Straßengraben und in die Leitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen.

Alle Insassen, fünf Männer im Alter zwischen 23 und 26 Jahren, konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen. Alle wurden verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Vor Ort waren fünf Rettungswagen und ein Notarzt. Die alarmierten Feuerwehren aus Babenhausen und Langstadt leuchteten die Unfallstelle aus und unterstützten bei der Bergung des Fahrzeugs. Die L3065 war wegen des Unfalls bis 3 Uhr voll gesperrt.

Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Polizei zufolge der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Fahrer wird sich zukünftig in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

An dem Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro.

aler/Polizei Darmstadt-Dieburg/kick