ERLENBACH. Zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Freitag, 14.30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht an einem grauen 5er BMW in der Frankenstraße. Das Auto wurde an der Heckstoßstange beschädigt.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken