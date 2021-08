Sulzbach: VW schleudert gegen Mauer - Fahrer betrunken

Das Fahrzeug stieß gegen die Mauereinfriedung eines Privatanwesens und blieb stehen. Der Fahrer suchte hierauf sein Glück in der Flucht zu Fuß, was jedoch ohne Erfolg blieb. Er wurde nach Mitteilung eines Zeugen zeitnah durch eine Streife festgenommen und aufgrund einer merklich erheblichen Atemalkoholisierung eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss sich nun im Strafverfahren verantworten und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Fahrrad-Fahrer bei Unfall verletzt

Wörth. Am Samstagabend wurde die Polizei Obernburg zur Aufnahme eines Verkehrsunfalls mit einem leicht verletzten Fahrrad-Fahrer in Kenntnis gesetzt. Der 41-Jährige war gegen 19:45 Uhr in der Presentstraße unterwegs und wollte dort auf den Parkplatz eines Supermarktes einfahren. Von dort aus sei ihm nach eigenen Angaben ein silberner Wagen entgegen gekommen, der ihn zu einem Ausweichmanöver gezwungen hätte. Hierbei sei er mit seinem Fahrrad zu Fall gekommen und der bislang unbekannte Pkw-Fahrer hätte seine Fahrt fortgesetzt. Bei dem 41-Jährigen wurde eine Atemalkoholisierung von 1,01 mg/l festgestellt, aufgrund dessen er eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit in Straßenverkehr eingeleitet.

Auffahrunfall - Beteiligter alkoholisiert

Sulzbach. Am Samstag ereignete sich um 14.25 Uhr in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtsachschaden von etwa 6.000 Euro entstand. Ein Pkw-Fahrer war in Richtung Aschaffenburg unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein ihm unmittelbar folgender VW-Fahrer realisierte diesen Umstand nicht und fuhr auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem VW-Fahrer eine Atemalkoholisierung von 0,73 mg/l festgestellt. Der Führerschein des 55-Jährigen wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kleinwallstadt. In der Zeit von 6.30 bis 10.55 Uhr ereignete sich am Samstag im Ostring Höhe des Anwesens 78 ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug einen geparkten Opel Corsa beschädigte. Hiernach suchte der Verursacher das Weite.