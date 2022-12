Sulzbach: 36-Jähriger mit gefälschtem Führerschein am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle in der Spessartstraße hat die Obernburger Polizei am Montagvormittag Fälschungsmerkmale auf dem tschechischen Führerschein eines 36-Jährigen festgestellt. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und leiteten gegen den in Düsseldorf wohnhaften Pkw-Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens und der Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung ein.

Zeugenaufrufe

MILTENBERG. Am Abend des 15. Dezember 2022, gegen 19.00 Uhr, parkte ein Fahrzeugbesitzer seinen grauen Ford in der Ziegelgasse. Als er am Montagabend, gegen 20.00 Uhr, zu seinem Pkw zurückkehrte, entdeckte er einen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

AMORBACH. In der Herzogin-von-Kent-Straße wurde am Sonntagnachmittag, im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr, ein silberner Mercedes von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden an der hinteren rechten Fahrzeugtür dürfte sich Schätzungen zufolge auf rund 1.000 Euro belaufen.

FAULBACH. Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag, 16.00 Uhr, und Montagmorgen, 08.00 Uhr, entwendete ein Unbekannter aus einem An der Linde abgestellten Bagger rund 150 Liter Diesel. Der Täter entkam mit dem Kraftstoff unerkannt und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.