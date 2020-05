Suche nach vermisstem 85-Jährigen in Stockstadt erfolgreich

In Stockstadt war seit den Nachmittagsstunden ein 85-Jähriger vermisst. Es bestand der Verdacht, dass er sich in einer hilflosen Situation befinden könnte. An der Frankenhalle in Stockstadt wurde gemeinsam mit der Polizei eine Einsatzleitung für alle Hilfsdienste eingerichtet.

Neben der Feuerwehr Stockstadt wurde auch die Feuerwehr Karlstein mit einer Drohne eingesetzt. Kreisbrandmeister Marco Eich war ebenfalls vor Ort. Von Seiten des Roten Kreuz war Ortsgruppe Stockstadt, die Bergwacht, die Rettungshundestaffel und ein Einsatzleiter Rettungsdienst im Einsatz. Das Suchgebiet der Einsatzkräfte umfasste das Ortsgebiet Stockstadt sowie den angrenzenden Hübnerwald.

Gegen 20.20 Uhr konnte der Vermisste dann in gutem Allgemeinzustand am Waldschwimmbad Stockstadt angetroffen werden. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Von Seiten Feuerwehr und Rotem Kreuz kamen 60 Helfer mit 17 Fahrzeugen zum Einsatz.

Kreisbrandinspektion Stockstadt/ienc