Suche nach Aschaffenburger Mainschwimmer: Spur an gegenüberliegendem Ufer gefunden

Zeugen hatten laut Polizei gegen 21.15 Uhr beobachtet, wie ein etwa 20-jähriger bekleideter Mann auf Höhe des Schlosses Johannisburg den Main zu durchschwimmen versucht. Da es keinerlei Hinweise gab, ob der Mann auch das gegenüberliegende Ufer erreicht hat, kam es zu der groß angelegten Suchaktion, die erst nach Mitternacht beendet wurde

"Wir haben auf der gegenüberliegende Seite in Höhe des Schwimmbades am Ufer eine Wasserspur gefunden«, erklärt Philipp Hümmer, Pressesprecher der Polizei Unterfranken. »Es sieht so aus, als ob da jemand aus dem Wasser kam und dann zur Straße hochgelaufen sei«. Von daher gehe man davon aus, dass diese Spur von dem Schwimmer stamme. Gesichert sei dies aber so lange nicht, bis sich der Schwimmer bei der Polizei gemeldet habe. »Das Schwimmen im Main an sich ist ja nicht verboten«, so Hümmer. »Insofern hat er auch nicht zu befürchten, dass er die Kosten des Einsatzes tragen muss«.

