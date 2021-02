Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Höhe des Sachschadens am Subaru war zur Unfallzeit noch nicht bekannt.

Wildunfall bei Burgsinn

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagmorgen gegen 07:25 Uhr befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Mittelsinn nach Burgsinn. Hierbei kollidierte er mit einem Feldhasen, der die Fahrbahn überquerte. Am Pkw Daimler-Benz entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden