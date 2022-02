Styroporplatten auf B469 bei Großwallstadt verloren - Autos beschädigt

Laut Polizei bekamen die Beamten gegen 15.45 Uhr die Meldung, dass Styroporplatten auf der B469 in Fahrtrichtung Seligenstadt liegen. Diese entfernten eine Streife der Polizei Obernburg von der Fahrbahn. Ein Verkehrsteilnehmer hatte diese scheinbar nicht ausreichend gesichert und verlor sie unterwegs.

Im Nachgang meldeten sich zwei Geschädigte, die über die verlorene Ladung gefahren waren. Hierdurch hatten sie sich ihre Fahrzeuge beschädigt. Einer Geschädigten war Höhe Niedernberg noch ein weißer Pritschenwagen aufgefallen, der in der Ausfahrt stand. Der Fahrer war gerade dabei, seine Ladung zu sichern. Jedoch erkannte sie nur, dass es sich um einen Lkw aus dem Zulassungsbereich Haßfurt handelte. Hierbei dürfte es sich um den Verlierer der Platten handeln.

Die Polizei Obernburg erhofft sich nähere Hinweise zu dem Fahrzeug, bzw. zu dem Kennzeichen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden.

Geparkter Audi in Elsenfeld beschädigt

Elsenfeld. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein in der Bahnhofstraße geparkter Audi beschädigt. Als die Halterin gegen 2 Uhr nachts zu ihrem Fahrzeug zurückkam stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Diesen hatte vermutlich ein ausparkendes Auto verursacht. Hinweise auf den Verursacher liegen aktuell nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/kick