Styroporboxen vom Hof des Kreisseniorenzentrums in Gemünden gestohlen

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen wurden drei auf dem Gelände des Kreisseniorenzentrums abgestellte Styroporboxen entwendet. In den Boxen wird das Essen für die Mittagsbetreuung verschiedener Schulen ausgeliefert. Die Behälter haben einen Wert von ca. 250,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Straßenlampe touchiert

Gössenheim, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag gegen 12.15 Uhr fuhr ein 36-jähriger Autofahrer beim Rangieren im Simonsweg rückwärts gegen eine Straßenlaterne. Diese wurde dabei beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Bauabfälle in Recyclingtonne entsorgt

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag gegen 12.15 Uhr entsorgte eine 52-jährige Frau vier blaue Säcke mit Bauabfällen (leere Zementsäcke etc.) im Jahnweg in einer Recyclingtonne für Weißblechdosen. Die Frau erhält eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.