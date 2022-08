Sturzbetrunkener Radler kracht in Kleinostheim in Gaststätten-Eingangstür

Am Sonntagabend ist ein offensichtlich stark alkoholisierter Fahrradfahrer alleinbeteiligt zu Sturz gekommen und ist in die Eingangstür einer Gaststätte gefahren. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Seinen durch den Sturz beschädigten Fahrradhelm hatte der Mann getragen.

Zu dem Unfall war es um 19.20 Uhr gekommen, als der 42-Jährige mit seinem Fahrrad an der Straße „Heißacker“ unterwegs war. Er hatte alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Zweirad verloren und ist in der Folge gegen die verglaste Eingangstüre geprallt. Die Streife der Polizei Alzenau, die den Unfall aufnahm, stellte bei dem Mann einen Atemalkoholwert von über zwei Promille fest. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war daher unumgänglich. In der Folge wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mann eingeleitet.

Zum Glück des Mannes hatte er einen Fahrradhelm getragen, der bei dem Sturz in Mitleidenschaft gezogen worden war. Es ist davon auszugehen, dass der Helm maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Radfahrer lediglich Schürfwunden davongetragen hat.

Der Sachschaden an der Tür beläuft sich unterdessen auf einen vierstelligen Geldbetrag.

Nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad - Unfallbeteiligtes Kind gesucht

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagnachmittag ist es zu einem Unfall mit Blechschaden zwischen einem Pkw und einem fahrradfahrenden Kind gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Bub hatte sich nach dem Zusammenstoß vom Ort des Geschehens entfernt. Die Polizei Aschaffenburg sucht nun im Rahmen der Unfallaufnahme nach dem bislang unbekannten Kind.

Gegen 14.45 Uhr fuhr der Fahrer eines Seat Leon aus einer Grundstückseinfahrt in der Hauptstraße, im Bereich der 200er Hausnummern, heraus und hatte hierbei offenbar ein auf dem Gehweg querendes Kind auf einem Fahrrad übersehen. In der Folge kam es zu einem mutmaßlich geringfügigen Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und der Stoßstange am Pkw. Der schätzungsweise circa 12 Jahre alte Junge kam hierdurch nicht zu Fall. Er habe kurz Blickkontakt zu dem Seat-Fahrer gesucht und sei anschließend davongefahren.

Am Pkw waren entsprechende Beschädigungen festzustellen. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Die Eltern des Kindes werden nun gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen. Auch mögliche Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizei melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Unfallschaden an geparktem Pkw - Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG, OT SCHWEINHEIM. Von Samstag auf Sonntag wurde ein schwarzer Opel Crossland in der Odenwaldstraße beschädigt. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich offenbar, ohne den Unfall zu melden. Zu dem Schaden der Fahrzeugtür hinten links muss es zwischen 21.00 Uhr und 15.30 Uhr gekommen sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Zwei Motorroller in Gersprenz versenkt - Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits von 20. auf den 21. Juli haben bislang unbekannte Täter zwei Motorroller zunächst entwendet und offensichtlich anschließend in dem Bachlauf der Gersprenz „entsorgt“. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt in der Sache und bittet mögliche Zeugen, sich dringend zu melden.

Von Mittwoch, den 20.07.2022, auf Donnerstag, den 21.07.2022, wurden zwei Roller gestohlen. Die Tatzeit konnte von 18.30 Uhr bis 14.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Roller waren zum Zeitpunkt des Diebstahls vor einem Hochhaus in der Goethestraße abgestellt. Bei den Kleinkrafträdern handelt es sich um einen schwarzer Roller der Marke Standart Motor Corporation sowie einen roten Roller der Marke Piaggio. Beide Fahrzeuge waren mit Versicherungskennzeichen versehen.

Am 24. Juli entdeckte ein Fußgänger das schwarze Kleinkraftrad im Bachlauf hinter dem Waldschwimmbad. Wenige Tage später, am 27. Juli, konnte der zweite Roller aufgefunden werden. Er war ebenfalls in die Gersprenz geworfen worden. Der Fundort lag circa 150 Meter von der St. Anna Kapelle entfernt, unterhalb der dortigen Brücke.

Zwischen dem Ort des Diebstahls und den Stellen, wo die Kleinkrafträder aufgefunden worden sind, liegen rund 1,5 Kilometer. Möglicherweise wurde seitens der Täter auch versucht die Roller kurzzuschließen. Ob dies gelungen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet nun mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, das in Verbindung mit den Diebstählen stehen könnte, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits von Mittwoch auf Donnerstag hat ein bislang Unbekannter einen in der Hohe-Mark-Straße abgestellten Pkw offenbar mutwillig beschädigt. Die Tatzeit liegt mutmaßlich zwischen dem 27.07.2022, 15.45 Uhr, und dem 28.07.2022, 06.00 Uhr.

Es entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 900 Euro belaufen dürfte. Der graue Opel Meriva wurde offensichtlich mit einem unbekannten Schlagwerkzeug an der Fahrertür beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

