Sturzbetrunkene Fahrerin schrammt Mauer in Mespelbrunn und flüchtet

Am Freitag, gegen 19:30 Uhr, befuhr eine 49-Jährige mit ihrem VW die Hauptstraße von Heimbuchenthal kommend. In einer leichten Linkskurve kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Mauer eines Anwesens in der Schloßallee mit der rechten Fahrzeugfront.

Ein Polizeibeamter in der Freizeit verfolgte das Unfallfahrzeug, welches wenige Kilometer nach der Unfallstelle aufgrund seines massiven Frontschadens stehen blieb. Durch die eintreffende Streife wurde festgestellt, dass die Fahrerin unter starkem Alkoholeinfluss stand. Sie musste von den Polizeibeamten gestützt werden. Bei der 49-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt. Die Polizei schätzt, dass die Frau mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hatte.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. An der Hauswand in der Schloßallee entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die 49-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Parfüm aus Drogerie in Aschaffenburg gestohlen

Zwei 15-Jährige Jugendliche entfernten in einer Drogerie in der Goldbacher Straße zunächst das Sicherheitsetikett eines Parfüms, bevor sie dieses letztlich entwendeten. Der Wert der Parfüms beläuft sich auf 130,- Euro. Die beiden Jugendlichen müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.