Sturz in Alzenau: E-Bike-Fahrerin auf Intensivstation

Die Kleinostheimerin wollte auf Höhe der Hausnummer 66 von der Straße auf den Gehweg fahren und blieb mit dem Vorderrad an dem eckigen, abgesenkten Bordstein hängen. Als sich das Vorderrad querstellte, stürzte sie über den Lenker hinweg auf die Fahrbahn. Die 70-Jährige erlitt neben Gesichtsverletzungen diverse Schürfwunden und wurde zur weiteren Abklärung auf die Intensivstation des Klinikums Aschaffenburg eingeliefert.

Da die Frau einen Fahrradhelm trug, erlitt sie nach bisherigen Erkenntnissen keine schwerwiegenden Kopfverletzungen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wasserlos



Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am Freitag, gegen 14 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht im Ortsteil Wasserlos. Ein 38-jähriger Kölner parkte seinen Mietwagen, einen schwarzen VW T6, auf dem parallel zur Bezirksstraße befindlichen Parkstreifen auf Höhe der Hausnummer 24. Ein unbekannter Fahrzeugführer blieb mit einem bislang unbekannten Fahrzeug am Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs hängen, wodurch der Außenspiegel abbrach. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Nummer 06023-944-0 in Verbindung.

Zusammenstoß mit Reh

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Frammersbacher mit seinem Opel Zafira die Kreisstraße AB 2 in Wiesen, als ein Reh die Fahrbahn querte. Der Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte frontal mit dem Reh. Am Zafira entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Das verendete Reh wurde dem zuständigen Jagdpächter gemeldet.