Sturmtief Diethelm hält Feuerwehren im Kreis Aschaffenburg auf Trab

Fünfundzwanzigmal mussten die Feuerwehren in diesem Zeitraum ausrücken, meist um entwurzelte oder umgestürzte Bäume zu beseitigen oder ein Umstürzen von Bäumen oder ein Herabfallen von größeren Ästen im Vorfeld zu verhindern.

Wie die Kreisbrandinspektion mitteilt, erstreckte sich das Einsatzgebiet dabei über den gesamten Landkreis: Vom oberen Kahlgrund über Alzenau und die Main-Gemeinden sowie über den Bachgau bis in den Hochspessart. Die Haupteinsatzzeit war hierbei von Freitagmittag bis in die Nacht hinein, am Samstag kam es nur noch vereinzelt zu Einsätzen.

Kreisbrandinspektion/mm