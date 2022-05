Stützrad auf der A 45 bei Alzenau: Reifen kaputt

Als um 11.40 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer dem Teil nicht mehr ausweichen konnte und darüber fuhr, beschädigte er sich den rechten vorderen Reifen. Der Pkw musste abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise auf den Verlierer nimmt die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/8572530 entgegen.

Stockstadt. Tödlich verletzt wurde ein Reh am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der A 3. Das Tier rannte um 16.40 Uhr bei Stockstadt auf die Fahrbahn und gegen den Kleintransporter eines 22-Jährigen, der in Richtung Würzburg unterwegs war. Den Schaden am Fahrzeug gibt die Polizei mit 500 Euro an.

mkl/VPI Aschaffeburg-Hösbach