Stromausfall in Kleinkahl nach Auto-Unfall - 54-Jährige in Klinik

Die Fahrerin wurde während der Fahrt versehentlich vom Beifahrer abgelenkt und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Eine 54-jährige Mitfahrerin, die zum Unfallzeitpunkt hinten saß, wurde dadurch im Gesichtsbereich verletzt und im Anschluss in eine Klinik eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein massiver Frontschaden. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Durch den Aufprall am Mast fiel zeitweise der Strom im Ortsgebiet aus, was jedoch vom Stromversorger zeitnah behoben wurde. zu unserem Erstbericht

Mountainbike aus Hof gestohlen

Karlstein-Großwelzheim. Am Freitagabend, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 23.30 Uhr, wurde in der Eifelstraße ein Fahrrad aus der Hofeinfahrt entwendet. Das schwarzgrüne Fahrrad der Marke Ghost war mit einem Schloss gesichert und hatte ein Wert von ca. 600 Euro.

Polizei Alzenau/mkl