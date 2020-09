Strohlager brennt in Miltenberg

Erneut stand ein Strohlager nahe Miltenberg am Samstagnachmittag in Flammen. Gegen 13:30 Uhr wurde die Feuerwehr Miltenberg zu einem Brand nahe dem Altstadtweg, zwischen Miltenberg und Großheubach, alarmiert. Aus bisher ungeklärten Gründen standen mehrere Rundballen Stroh in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Schnell wurde der Brand unter Kontrolle gebracht, die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch längerer Zeit hin. Die Ballen mussten auseinander gefahren werden, um letzte Glutnester löschen zu können. Um das nötige Löschwasser herbei zu schaffen wurde eine Schlauchleitung in den nahelegendem Main verlegt.

Unterstützt wurde die Feuerwehr Miltenberg bei den Löscharbeiten unter anderem von der Feuerwehr Breitendiel und dem Technischen Hilfswerk. Bezüglich der Brandursache haben noch am Nachmittag beamte der Kriminalpolizei Aschaffenburg Ermittlungen aufgenommen.