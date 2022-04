Stroh brennt in Heigenbrückener Scheune

In der Scheune, die in der eng bebauten Ortsmitte von Heigenbrücken steht, brannten dort gelagertes Stroh und ein Auto. Der Dachstuhl wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Der Dachstuhl, das brennende Stroh sowie der Wagen wurden durch die Feuerwehr mit vier Trupps unter Atemschutz im Innenangriff sowie drei Trupps im Außenangriff und einem Trupp über die Drehleiter gelöscht. Zudem wurde aus der Scheune eine Gasflasche geborgen. Mit zwei Riegelstellungen gelang es den Wehrleuten, ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Wohnhäuser zu verhindern. Damit die Feuerwehr auch die letzten Glutnester löschen konnte, wurde das Stroh mit einem Bagger sowie einem Lastwagen eines örtlichen Bauunternehmens ausgeräumt und zu einem Ablöschplatz gefahren. Hier wurde das glimmende Stroh auseinandergezogen und abgelöscht. Die Nachlöscharbeiten an der Scheuen sowie am Ablöschplatz mussten teilweise unter Atemschutz durchgeführt werden. Da auch ein Auton in der brennenden Scheune stand, legten die Wehrleute vorsorglich zwei Ölschlängel in den nahe vorbeifließenden Lohrbach, um dessen Verschmutzung zu verhindern.

Unter Einsatzleiter Patrick Pfister, erster Kommandant der Feuerwehr Heigenbrücken, waren rund 70 Feuerwehrleute aus Heigenbrücken, Jakobsthal, Heinrichsthal, Laufach, Waldaschaff, Neuhütten und Glattbach im Einsatz. Unterstützt wurde Pfister von den Kreisbrandinspektoren Otto Hofmann und Thilo Happ sowie von den Kreisbrandmeistern Eva Freudenberg und Markus Fischer.

Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und einem Einsatzleiter Rettungsdienst (Sven Oster, BRK Kreisverband Aschaffenburg) sowie der Unterstützungsgruppe Rettungsdienst der BRK Bereitschaft Laufach an der Einsatzstelle. Der Rettungsdienst musste aber nicht eingesetzt werden.

Brennende Müllbox in Kleinostheim

Parallel zum Einsatz an der Scheune musste die wurden die Feuerwehr Kleinostheim und der zuständige Kreisbrandinspektor Georg Thoma um 14.27 Uhr in der Alten Poststraße Kleinostheims eine Müllbox löschen. Zwei, nahe der Box abgestellte, Fahrräder wurden durch das Feuer beschädigt. Hier war die Die Feuerwehr Kleinostheim mit 27 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Der anwesende Rettungsdienst musste auch hier nicht eingesetzt werden.

dc/Pressemeldung der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg