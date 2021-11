Streufahrzeug in Mömbris umgekippt

Das Streufahrzeug kippte in den Graben, wobei der Fahrer leichte Verletzungen an der Hand und der Hüfte erlitt. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Wasserlos gebracht. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Gegen Stromkasten gefahren

Alzenau. Am frühen Dienstag um kurz vor 04 Uhr fuhr ein 65-jähriger Audi-Fahrer in der Kurmainzer Straße beim Ausparken rückwärts gegen einen Stromkasten. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 1.500 Euro.

Nicht angepasste Geschwindigkeit

Mömbris. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hohler Chaussee entstand am Montagnachmittag ein Schaden von 2.000 Euro. Um 14.45 Uhr fuhr einen 19-jährige Opel-Fahrerin von Hohl in Richtung Hörstein. In einer S-Kurve nach Hohl kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie stieß gegen den Fiat eines 42-jährigen Mannes, der an der Einmündung der Aulbachstraße stand. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Gegen geparkten Pkw gefahren

Schöllkrippen. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Montagnachmittag um 17 Uhr gegen einen Ford, der ordnungsgemäß in der Hauptstraße geparkt war. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen summiert sich auf 7.000 Euro.

Radfahrerin stürzt aufgrund Eisglätte

Alzenau. Eine 55-jährige Radfahrerin erlitt am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Die Frau fuhr gegen 08.30 Uhr auf der Prischoßstraße in Richtung Westumgehung und wollte nach rechts in den Heideweg abbiegen. Sie geriet allerdings auf der eisglatten Straße ins Rutschen und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich nach ersten Erkenntnissen eine Fraktur im Hüftbereich zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus nach Hanau gebracht.

vd/Polizei Alzenau