Streitigkeiten und Schlägereien: Einsatzreiche Nachtfür die PI Lohr

Am Freitagabend kam es in der Jahnstraße zunächst zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten. Zwischen den beiden Parteien kam es zu Beleidigungen und einer handfeste Auseinandersetzung. Zudem soll einer der Verletzten mit einer Bierflasche geschlagen und hierdurch verletzt worden sein. Ein 22-Jähriger begab sich mit diversen Schürfwunden, Prellungen und einer Verletzung an der Lippe zur Behandlung in das Klinikum Main-Spessart. Ein weiterer Beteiligter wurde mit einer Kieferverletzung ins Uniklinikum Würzbur transportiert. Ein dritter Verletzter erlitt eine Schnittwunde am Daumen und Schwellungen. Die beiden Haupttäter standen unter Alkoholeinfluss, einer der Täter hatte einen Atemalkoholwert von circa 1,7 Promille. Der Grund der Auseinandersetzung ist noch Gegenstand der Ermittlungen

Mit Eisenstange am Skaterplatz

Anschließend kam es am Freitagabend zu einem weiteren Einsatz in der Jahnstraße, am dortigen Skaterplatz. Es wurde mitgeteilt, dass sich eine männliche Person mit einer ein Meter lange Eisenstange bewaffnet am Skaterplatz aufhalte. Durch die eingesetzten Kräfte wurde der 33jährige Lohrer an der genannte Örtlichkeit angetroffen. Die benannte Eisenstange konnte weder im Nahbereich noch bei der Peson aufgefunden werden. Dem 33-Jährigen wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt.

Liebesgeständnis abgewiesen

Am Samstag in den frühen Morgenstunden wurde eine Streitigkeit in der Hauptstraße gemeldet. Hier kam es zwischen mehreren Beteiligten zu einer verbalen Streitigkeit. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Streit geschlichtet und alle Beteiligten nach Hause geschickt werden. Grund für die Aufregung war das Liebegeständnis einer 62-jährigen Dame an einen 21-jährigen, welcher diese Gefühle wohl nicht teilt.

Schlägerei wegen unterschiedliche Glaubensrichtungen

Weiter kam es am Samstagmorgen zu einer weiteren handfesten Auseinandersetzung im Bereich der Bahnhofstraße. Zwischen einem in Höchberg wohnenden und einem in Würzburg lebenden Mann kam es zu einem Streitgespräch. Grund des Streites waren wohl die unterschiedlichen Glaubensrichtungen der beiden Männer. Der 20-Jährige packte seinen Kontrahenten am T-Shirt und zerriss dieses. Anschließend soll der 20-Jährige gegen den Kopf des 22-Jährigen geschlagen haben. Der 22-Jährige setzte sich zur Wehr und schlug seinem Angreifer ins Gesicht. Der 20-Jährige soll bei der Auseinandersetzung ein Messer in der Hand gehabt haben. Dies konnte vor Ort jedoch nicht verifiziert werden und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der 20-Jährige wurde im Gesicht, im Bereich der Lippe verletzt. Der 22-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum Main-Spessart verbracht. Die jungen Männer waren erheblich alkoholisiert. Beide erwartet u. a. eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Mit 2,32 Promille hinter dem Steuer

Lohr. Eine 50-Jährige Dame aus dem Main-Kinzig-Kreis fuhr am Freitagmittag mit ihrem Fahrzeug unter Alkoholeinfluss. In der Jahnstraße wurde die Dame einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 2,32 Promille. Im Klinikum Main-Spessart wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde beschlagnahmt.