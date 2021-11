Streitigkeiten in Einkaufzentrum Mosbach

Gegen 13.00 Uhr gerieten mehrere Personen in Streit, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Hintergrund war offenbar, dass sich ein Mann nicht an die Anweisungen des Hauspersonals gehalten hatte. Nachem die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Mosbach eingetroffen waren beruhigte sich die Situation. Die Personalien wurden erhoben und dem Randalierer wurde durch die Polizei ein Platzverweis sowie ein Hausverbot durch die Filialleiterin erteilt.

Schweißarbeiten verursachten Brand

Mosbach-Diedesheim. Am frühen Dienstagmorgen meldete ein aufmerksamer Bürger einen Brand an einem Neubau in der Merkurstraße in Diedesheim. Gegen 05.00 Uhr teilte ein 35-Jähriger der Polizei mit, dass er ein Glühen und Funkenflug an einem Neubau festgestellt habe. Am Vortag waren am Dach der Fertiggarage Schweißarbeiten durchgeführt worden. Vermutlich durch Unachtsamkeit und Funkenflug entstand im Rahmen dieser Arbeiten der Brandherd an der Hauswand.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen sowie 22 Personen im Einsatz und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Der Brand verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

vd/Polizei Heilbonn