Streitende Nachbarn in Elsenfeld - Mann in Polizeigewahrsam

Ein 41-Jähriger Mann gab dessen 30-Jährigen Nachbarn einen Kopfstoß, wodurch sich dieser eine blutende Unterlippe zuzog. Da sich der 41-Jährige auch im Beisein der Polizeibeamten weiterhin aggressiv gegenüber seines Nachbarn zeigte, wurde er in Polizeigewahrsam genommen.

Beim Kiffen erwischt

Erlenbach a.Main. Am 01.05.2022 gegen 01:00 Uhr wurde ein 18-Jähriger im Seeweg einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde ein angerauchter Joint aufgefunden und sichergestellt.

Alleinbeteiligter Fahrradsturz

Erlenbach a.Main. Am 30.04.2022 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 57-Jähriger den Brückensteg. Beim Versuch über den Bordstein auf den linken Gehweg zu fahren, stürzte der Mann alleinbeteiligt zu Boden. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfallflucht

Klingenberg. Am 29.04.2022 zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr parkte eine 51-Jährige mit ihrem weißen Opel Corsa in der Tital-Daelen-Straße, vor der Hausnummer 18 der Albertwerkesiedlung. In diesem Zeitraum wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro.

Müll angezündet

Elsenfeld. Am 30.04.2022 gegen 15.50 Uhr wurde unterhalb der Mainbrücke ein unbeaufsichtigtes ca. ein Quadratmeter großes Feuer festgestellt. Im Nahbereich konnte ein 15-Jähriger festgestellt werden, der angab, den Müll aus Spaß in einem Metallkäfig verbrannt zu haben. Die Feuerwehr Elsenfeld war mit acht Mann vor Ort.