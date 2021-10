Streit zwischen zwei Männern auf Supermarktparkplatz in Gemünden

Am Montag gegen 21.30 Uhr kam es laut Polizeimeldung auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Weißensteinstraße zu einer Auseinandersetzung. Ein 44-jähriger Mann traf demnach auf dem Nachhauseweg auf eine Gruppe von vier Personen im Alter von 20 bis 32 Jahren. Nach einem zunächst friedlichen Aufeinandertreffen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 20- und dem 44-Jährigen. Der Jüngere verständigte schließlich die Polizei, da ihn der 44-Jährige seinen Angaben zufolge an den Hals gegriffen und zur Seite geschoben haben soll. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Gemüter wieder beruhigt. Alle Personen waren alkoholisiert. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Holzdiebstahl

Rieneck. Im Zeitraum von Montag bis Dienstag (27./28.09.2021) sind in der Gemarkung „Lindental" und „Glaubersgrund" insgesamt vier Ster Fichtenholz entwendet worden. Auf dem etwa drei Meter langen Holz waren die Initialen des Geschädigten mit roter Farbe gesprüht. Es wird davon ausgegangen, dass das Holz mit einem Kranwagen/Lkw abtransportiert wurde. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 90 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden unter: 09351/97410.

Gemünden. Am Montag gegen 19.20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Schönau in Richtung Wolfsmünster. In der Rechtskurve querte ein Rehbock die Fahrbahn und wurde vom Pkw Audi des 21-Jährigen erfasst. Der Jagdpächter wurde zur Nachsuche nach dem vermutlich verletzten Tier verständigt.

Am Montagabend gegen 20.45 Uhr erfasste ein 35-jähriger Autofahrer auf der Fahrt von Gemünden in Fahrtrichtung Schaippach ein die Straße querendes Wildschwein. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter ebenfalls zur Nachsuche verständigt. Der VW T4 war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Pkw übersehen

Gemünden. Am Montagmorgen gegen 6.35 Uhr befuhr eine 65-jährige Autofahrerin die B 26 von Gemünden kommend. Auf Höhe von Langenprozelten bog sie in den Kreisverkehr ein. Beim Einbiegen übersah sie den Pkw eines 57-jährigen Autofahrers, welcher, von links kommend, sich schon im Kreisverkehr befand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt.

Sitzgarnitur beschädigt

Gemünden. An Montag ist festgestellt worden, dass im Schulhof des Leo-Weismantel-Förderzentrums in der St.-Bruno-Straße eine Sitzgarnitur beschädigt worden war. Bislang unbekannte Täter rissen die Holzriffel-Bretter der Sitzflächen heraus. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Freitag und Montag liegen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden unter: 09351/9741

Polizeiinspektion Gemünden