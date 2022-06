Streit zwischen Radfahrer und Autofahrer Kalrstein - Zeugen gesucht

Im Karolingerring kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Ein 68-jähriger Radfahrer fuhr gegen 16.45 Uhr auf dem Karolingerring. Nach seinen Angaben wollte er einen 58-jähriger Daimler-Fahrer darauf aufmerksam machen, langsamer zu fahren. Nach Angaben des Daimler-Fahrers trat er dabei gegen die Stoßstange des Fahrzeugs, so dass ein Schaden von 250 Euro entstand. Der Daimler-Fahrer verfolgte den Radfahrer und stellte ihn zur Rede. Der Streit eskalierte allerdings und mündete in eine tätliche Auseinandersetzung. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Alzenauer Polizei ermittelt nun gegen beide Personen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Versuchter Diebstahl in Alzenau

Ein Unbekannter versuchte zwischen Samstag und Donnerstag auf dem Friedhof in Michelbach eine Marienstatue zu entwenden. Da die Statue mit einer Schraube am Boden befestigt war, scheiterte der Täter allerdings bei seinem Versuch.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

stru/Polizei Alzenau