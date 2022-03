Streit zwischen Nachbarn in Amorbach: Körperverletzung und Sachbeschädigung

In dessen Verlauf griff der Jüngere den Älteren an und verletzte ihn leicht. Außerdem ging hierbei das Handy des Älteren zu Bruch.

Unfallflucht in Kleinheubach

Kleinheubach. Bereits im Zeitraum zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Freitag, 15 Uhr, kam es in der Straße Am Alten Turnplatz zu einer Unfallflucht. Ein Mercedes, der am rechten Fahrbahnrand parkte, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

8000 Euro Schaden: Unfallflucht mit weißen Lkw

Miltenberg. Am Montag zwischen 6.15 und 6.45 Uhr fuhr ein weißer Lkw beim Rangieren in der Engelbergstraße gegen einen geparkten Pkw. Der Seat Leon parkte am rechten Fahrbahnrand, als der Lkw mit Anhänger gegen die linke vordere Fahrzeugseite fuhr. Nach dem Unfall setzte der Verursacher seine Fahrt ohne anzuhalten fort. An dem Pkw wurde die linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.

16-Jähriger ohne Fahrerlaubnis auf dem Roller

Amorbach. Bei einer Kraftradkontrolle auf der B47 wurde ein 16-Jähriger Rollerfahrer kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass sein Roller über 60 km/h fuhr. Da der 16-Jährige lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen konnte, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Roller vor Ort zur Durchführung eines Prüflaufs sichergestellt.

Polizei Miltenberg/mm