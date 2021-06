Streit zwischen mehreren Personen in Aschaffenburg eskaliert

Dort trafen mehrere Personen aufeinander und lieferten sich eine heftige Auseinandersetzung. Zwei 20-jährige wurden zunächst von einer Person angegangen und es kam zu einem handgreiflichen Streit. Als dem noch unbekannte Mann anschließend weitere Personen zu Hilfe kamen, konnten die zwei Geschädigten flüchten. Wenige Meter weiter wurden sie jedoch von der Personengruppe eingeholt und es kam erneut zu Handgreiflichkeiten. Bei der Auseinandersetzung wurden die Zwei leicht verletzt. Einer der Beiden begab sich zur weiteren, medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei den noch unbekannten Angreifern handelt es sich um ca. acht männliche Personen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Jugendliche ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfall

Am frühen Sonntagmorgen führte eine 16-jährige auf dem Volksfestplatz bei Dunkelheit verbotener Weise Fahrübungen mit dem Audi eines Freundes durch. Dabei übersah sie einen massiven Stein unter der Willigisbrücke und fuhr mit dem Fahrzeug auf den Stein auf. Durch den Aufprall verkeilte sich der Audi, sodass die komplette linke Fahrzeughälfte keinen Kontakt mehr zum Untergrund hatte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Opel-Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestoppt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Streifenbesatzung auf die Fahrerin eines Opels aufmerksam, die auf einem Feldweg nahe des Ludwigstempels in Schweinheim unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte starker Marihuana-Geruch im Fahrzeug festgestellt werden. Auf Nachfrage räumten die 35-jährige Fahrerin und der Beifahrer den kürzlich zurückliegenden Konsum von Marihuana ein. Zudem wurde bei dem Beifahrer eine geringe Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Nachdem die Weiterfahrt unterbunden wurde, musste sich die Fahrerin im Anschluss einer Blutentnahme stellen. Sie erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der Beifahrer muss sich wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Aufmerksame Zeugen klären Unfallflucht

Am Samstagnachmittag beobachteten zwei Personen einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Schönbusch. Hierbei blieb der Fahrer eines Seats beim Ausparken an einem geparkten Audi hängen. Anschließend verließ der Fahrer die Unfallörtlichkeit, ohne weitere Verständigungen zu treffen. Die Zeugen konnten sich das Kennzeichen des Flüchtigen merken und verständigten die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 86-jährige Halter eindeutig als Unfallfahrer überführt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Gesamtschaden von beiden Fahrzeugen wird auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag geschätzt.

Drogenaufgriff im Pompejanumsgarten

Im Rahmen einer Personenkontrolle im Pompejanum konnten bei einem 34-jährigen eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde nach erfolgter Sachbearbeitung vor Ort entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Kreis Aschaffenburg

Betrunkener Mitsubishi-Fahrer beschädigt mehrere Geparkte

Mainaschaff. Am Samstagabend verständigte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei, da er soeben beobachten konnte, wie der Fahrer eines Mitsubishis mehrere geparkte Fahrzeuge in der Hauptstraße touchierte. Durch die hinzugezogene Streifenbesatzung konnte der Mitsubishi vor der Wohnanschrift des 57-jährigen Fahrers festgestellt werden. Auch der Fahrer konnte angetroffen und mit dem Sachverhalt konfrontiert werden. Da bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen und ein freiwilliger Atemalkoholtest abgelehnt wurde, musste er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht werden. Durch die Kollision mit den geparkten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt in Kurve

Sailauf. Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße AB2 nahe des Engländerhauses ein Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähirger Motorradfahrer alleinbeteiligt in einer Rechtskurve stürzte. Der Mann verlor während der Kurvenfahrt die Kontrolle über die Maschine und stürzte. Mit auf dem Motorrad saß die 28-jährige Begleiterin des Fahrers. Diese wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Betrag.