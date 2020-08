Streit zwischen Bauarbeitern in Karlstadt endet mit Platzwunde

Am Montag, den 03.08.2020, gerieten zwei Bauarbeiter bei Arbeiten auf dem Flachdach eines Rohbaus in den Streit. Dieser gipfelte darin, dass der 52-Jährige einen massiven Baustellenbesen nahm, ausholte und auf die linke Körperseite des 56-Jährigen schlug. Ein dritter Arbeiter ging schlichtend dazwischen und die Situation konnte beruhigt werden. Der Geschädigte erlitt durch den Schlag eine Platzwunde an der linken Hüftseite und begab sich im Nachgang zum Arzt. Außerdem ging sein in der Hosentasche befindliches Smartphone zu Bruch. Es wird nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Beim Ausparken in Karlstadt anderen Wagen geschrammt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am 02.08.2020 parkte ein 19-jähriger Daimler-Fahrer an der Unteren Stadtmauer aus einer Parklücke rückwärts aus. Hierbei übersah er einen hinter ihm geparkten Renault und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein massiver Streifschaden und die Schadenshöhe wird insgesamt auf 5.000,- Euro geschätzt.

Versicherungskennzeichen von Mofa in zellingen gestohlen

Zellingen. Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum zwischen dem 30.07.2020 bis zum 01.08.2020 entwendete ein bislang unbekannter Täter das aktuelle schwarze Versicherungskennzeichen eines Kleinkraftrades. Das Mofa stand in dieser Zeit auf dem frei zugänglichen Grundstück des Geschädigten in der Geiersgasse.

Sattelzugauflieger bleibt an Auto in Karlstadt hängen

Karlstadt-Mühlbach. Lkr. Main-Spessart. Am 03.08.2020 befuhr gegen 17:00 Uhr ein 51-Jähriger mit seinem litauischen Sattelzug die Stadelhofer Straße in Richtung Karlstadt. Hierbei musste er an einem geparkten Pkw vorbeifahren und blieb in der Folge mit dem Heck seines Sattelanhängers an einem anderen geparkten Mercedes hängen. Es entstand am beschädigten Auto ein Schaden in Höhe von circa 500,- Euro und am Anhänger von etwa 100,- Euro.

