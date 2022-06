Streit zwischen Autofahrern eskaliert bei Marktheidenfeld

Zu einem Streit auf der Staatsstraße 2312 zwischen Marktheidenfeld und Marienbrunn kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr.

Ein 70-Jähriger fuhr mit einem Mercedes Sprinter Kleinbus in gemächlicher Fahrweise von der B8 auf die St. 2312 und dann weiter in Richtung Marienbrunn. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam aus Richtung Marktheidenfeld in gleicher Fahrtrichtung mit einem weißen BMW Coupé.

Etwa 200 Meter vor der Abzweigung nach Marienbrunn überholte der BMW Fahrer den Kleinbus und bremste diesen bis zum Stillstand aus. Anschließend stieg der männliche Fahrer aus, ging zu dem 70-Jährigen und schlug diesem einmal mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt hierbei eine Platzwunde unter dem linken Auge, zudem wurde seine Sonnenbrille beschädigt.

Der Täter entfernte sich im Anschluss von der Tatörtlichkeit. Der Geschädigte konnte sich leider kein Kennzeichen des Täters merken, daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden.

Zwetschgenbaum in Schollbrunn gefällt und gestohlen - Belohnung für Hinweise

Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes wurde ein 50-jähriger Zwetschgenbaum (durch den Geschädigten selbst 1972 gepflanzt) durch bislang unbekannte Täter gefällt und der Stamm (26cm Durchmesser) entwendet. Der Baum stand neben einem Feldweg, die Verlängerung der Straße „Wiesweg". Die Äste wurden am Waldrand abgelegt. Zum Abtransport wurde vermutlich ein Radlader / Traktor mit Frontlader verwendet. Das Holz kann nach Angaben des Geschädigten z.B. gut zum Drechseln verwendet werden.

Der Geschädigte lobt eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, aus!

stru/Polizei Marktheidenfeld