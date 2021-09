Streit wegen Verkehrsverstoß endet mit Körperverletzung

Dieser wies den Autofahrer auf sein Fehlverhalten hin. Ein 62-jähriger Zeuge wollte anschließend schlichtend auf die streitenden Parteien einwirken, wurde aber im Zuge dessen vom Autofahrer zu Boden geworfen. Er erlitt hierdurch eine Verletzung am Ellenbogen und wurde vor Ort durch Rettungskräfte erstversorgt.

Für weitere Ermittlungen werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Mercedes angefahren und geflüchtet

Damm. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte im Zeitraum von Mittwoch, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 10:00 Uhr einen Pkw Mercedes. Dieser wurde in der Pfeiferstraße abgestellt und weist nun einen Schaden am Außenspiegel der Fahrerseite in Höhe von mehreren hundert Euro auf.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen

Am Mittwochabend wurde ein 31-jähriger Mann beim Klauen in einem Lebensmitteleinzelhandel in der Würzburger Straße erwischt. Der Täter wurde hierbei beobachtet, als er sich Waren im Wert von circa 40 Euro einsteckte und versuchte das Geschäft zu verlassen. Die hinzugeholten Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg stellten zudem fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte, dass er zuvor verschiedene Betäubungsmittel konsumiert hatte. Um eine mögliche Fahrt des Täters mit dem Pkw im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Audi von der Straße abgekommen und mit Leitplanke kollidiert

Stockstadt. Ein 27-jähriger Audi-Fahrer verlor am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 469 kurz vor der hessischen Grenze die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er touchierte zunächst die rechte Leitplanke, geriet dann auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die linke Leitplanke. Anschließend schlug er wieder rechts in die Leitplanke ein und kam zum Stehen. Der Fahrer wurde mit Schmerzen an der Halswirbelsäule in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 12.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Straße wurde hierfür zeitweise in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Hösbach-Bahnhof. In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen brach ein unbekannter Täter in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße am Bahnhof ein. Der Täter bog in zwei Kellerräumen die Schließvorrichtung auf, verließ nach aktuellen Erkenntnissen den Tatort aber wieder ohne Beute. In einem dritten Kellerraum im Nebengebäude wurde der Dieb offensichtlich fündig. Dort entwendete er ein hochwertiges E-Mountainbike im Wert von circa 3.000 Euro. Das Herrenrad des Herstellers Trek, Typ Powerfly 5, ist in schwarz und rot lackiert.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg