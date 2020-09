Streit wegen Mund-Nasen-Schutz in Aschaffenburger Schnell-Restaurant

Hintergrund der Streitigkeit war, dass sich der Gast weigerte den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz anzulegen.

Der Gast beschädigte beim Verlassen des Restaurants eine Anzeigetafel. Der Sachschaden beträgt circa 150 Euro. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall beim Spurwechsel

Aschaffenburg, Am Samstag, gegen 15 Uhr kam es im Abfahrtsbereich des Südrings zur Würzburger Straße zu einem Verkehrsunfall beim Spurwechsel. Ein 80-jähriger Mercedes Fahrer übersah einen von hinten herannahenden 77-jährigen VW Fahrer. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Verkehrsunfall am Kreisverkehrsplatz

Aschaffenburg Am Samstag, gegen 15.30 Uhr befuhr eine 64 jährige Seat Fahrerin die Platanenallee in Fahrtrichtung Goldbacher Straße. Am Kreisverkehrsplatz musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 19-jährige Opel-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und prallte auf das andere Fahrzeug. Die Seat Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtsachschaden beträgt circa 3.000 Euro.



Sachbeschädigung an Land Rover



Großostheim-Pflaumheim. Am Samstag, in der Zeit von 06.30 Uhr bis 08.30 Uhr, wurde ein in der Kirchgasse abgestellter Pkw Land Rover durch einen unbekannten Täter verkratzt. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro.

mkl/Polizei Aschaffenburg