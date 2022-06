Streit wegen Grillfeuer eskaliert in Lohr

Eine Körperverletzung mit Beleidigung wurde bei der Polizei angezeigt. Ursächlich für den Streit war das Vorhaben eines 37-Jährigen in der Hofgartenstraße in Steinbach. Er wollte an einer Feuerstelle in einem Innenhof ein Grillfeuer machen. Damit war die 52-Jährige Hauseigentümerin nicht einverstanden. Im Verlaufe des Streits schubste der 37-Jährige die 52-Jährige an ein Treppengeländer, beleidigte sie und spuckte ihr ins Gesicht. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt. Gegen den 37-Jährige wird eine Strafanzeige erstattet.

Jugendschutzkontrolle

Frammersbach. Am Donnerstag, 16.6.2022, 21 Uhr, wurden in der Lohrtalstraße in Frammersbach drei Jugendliche kontrolliert. Die zwei Jungen und das Mädchen hatte sich auf einer Sitzgelegenheit am Parkplatz eines Einkaufsmarktes niedergelassen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sie Zigaretten und Shisha Tabak hatten. Nachdem Minderjährigen jedoch das Rauchen in der Öffentlichkeit untersagt ist, wurden die Zigaretten und der Tabak sichergestellt. Die Eltern werden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.