Streit unter Pensionsgästen in Arnstei-Binsbach

Ursache für den Streit war die Parksituation auf dem Parkplatz. Hier hatte eine Gruppe von sechs Männern ihren Kleinbus derart auf dem Parkplatz abgestellt, dass zwei weitere Gäste nicht ausfahren konnten. Im Verlauf des vorerst verbalen Streites hatte schließlich ein 39-Jähriger aus der sechser-Gruppe einem 43-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Lohr



Lohr. Am Donnerstag, 08.12.2022, um 17.30 Uhr, befuhr ein 55jähriger Mann mit seinem BMW die Jahnstraße in Lohr. An der Kreuzung der Bundesstraße wollte der Mann diese in Richtung Stoltestraße überqueren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Skoda einer 32jährigen Frau. Die Frau kam aus Richtung Gemünden angefahren. Sie konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der BMW fuhr ihr in die vordere linke Seite. Hierdurch wurde ihr Skoda herumgeschleudert und überfuhr ein am rechten Fahrbahnrand befindliches Verkehrszeichen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise keine Person verletzt. Der Schaden am BMW wird auf ca. 8000 Euro, der Schaden am Skoda auf ca. 10000 Euro geschätzt.