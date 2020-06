Streit unter Jugendlichen in Lohr mit Druckluftpistole und Machete

Die Mitteilung ging am Mittwochabend bei der Polizei ein, dass an der Mainlände mehrerer Personen in Streit gerieten. Einer hätte eine Pistole und ein anderer eine Machete dabei. Beim Eintreffen der Streife konnten die beiden Männer anhand einer vorrausgegangenen Beschreibung direkt am Mainufer angetroffen und kontrolliert werden. Bei dem einen 34-Jährigen konnte eine Druckluftpistole im Rucksack aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem anderen 20-Jährigen Verdächtigen konnte lediglich die Lederscheide einer Machete aufgefunden werden. Offensichtlich hatte dieser bei Sichtung der Streifen die Machete in den Main oder Gebüsch geworfen. Da zum Führen einer solchen Druckluftpistole ein kleiner Waffenschein notwendig ist und der Eigentümer diesen nicht hatte, wird gegen ihn Strafanzeige nach dem Waffengesetz erstattet. Die Machete konnte trotz Durchsuchung des Geländes nicht aufgefunden werden. Bei der Befragung der anderen Personen vor Ort stellte sich heraus, dass niemand von den Anwesenden bedroht worden ist. Allerdings hätten sich auch schon mehrere Personen bis zum Eintreffen der Polizeikräfte entfernt.