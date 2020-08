Streit unter Freunden in Karlstein eskaliert

Anschließend schlugen beide Männer gegenseitig aufeinander ein und konnten nur mit Mühe und Not durch die anderen Freunde voneinander getrennt werden. Beide wurden durch die körperliche Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Wege der beiden Männer trennten sich dann anschließend und sie nahmen über ihre Handys wieder Kontakt miteinander auf. Nachdem via Handy diverse Beleidigungen ausgetauscht wurden, bedrohte einer den anderen. Im Anschluss daran ging der Bedroher nach Hause, nahm ein Beil an sich und fuhr mit einem Fahrrad davon.

Als die Polizei daraufhin verständigt wurde, erfolgte eine Sofortfahndung nach dem 27-Jährigen mit mehreren Streifen. Kurze Zeit später konnte der alkoholisierte Mann durch eine Streife festgenommen werden. Neben dem besagten Beil konnte ein Schlagring bei ihm aufgefunden werden. Im Anschluss an die Festnahme wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. Er muss sich nun unter anderem wegen Gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung sowie einem Vergehen nach dem Waffengesetz verantworten.

Unfallflucht auf dem Parkplatz der VG Schöllkrippen

Am Donnerstag gegen 10:30 Uhr parkte eine 35- jährige Fahrerin eines Volkswagens ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz der Verwaltungsgemeinde am Marktplatz in Schöllkrippen. Als sie gegen 11:15 Uhr zurück zu ihrem Pkw kam, wurde sie auf einen Sachschaden an der linken Fahrzeugfront aufmerksam. Der Gesamtschaden wurde auf 3000 Euro geschätzt.

Auto rollt in Blankenbach in Zaun

Ein 37-jähriger Fahrer eines Renaults stellte seinen Pkw am Freitag gegen 07:30 Uhr im Stadtweg ab. Dabei stellte er nicht sicher, dass ein Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert war, sodass sein Pkw gegen einen Gartenzaun rollte. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro.

Mann wird auf Unfallschaden hingewiesen und fährt davon

Eine 54- Jährige Frau parkte am Freitag gegen 09:45 Uhr ihren BMW auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Burgstraße. Als sie anschließend zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte sie einen VW fest, bei welchem die Fahrertür geöffnet war und diese an der Fahrzeugtür ihres Pkws angelehnt war. Als sie den 85-jährigen Fahrer des Volkswagens auf den entstandenen Lackschaden an der Tür ansprach, reagierte dieser wütend und fuhr davon. Dabei hinterließ der Mann der Geschädigten keinerlei Personalien von sich. Aus diesem Grund wurde gegen ihn ein Strafverfahren aufgrund einem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Am Pkw der Dame entstand ein geschätzter Sachschaden von 200 Euro.

Auto in Karlstein beschädigt und geflüchtet

Am Freitag gegen 10:00 Uhr stellte ein 60-jähriger Mann einen Sachschaden an der Fahrertür sowie der A-Säule seines Hyundais fest. Der Fahrzeugeigentümer hatte zuvor seinen Pkw während seiner Urlaubsreise von 09.08.2020 gegen 14:00 Uhr in der Schulstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 2.500 Euro beziffert.

LKW rollt gegen Sattelzugmaschine

Ein 50 Jahre alter Fahrer eines LKWs belieferte am Freitag gegen 11:55 Uhr eine Firma in der Emmy-Noether-Straße in Alzenau. Dazu stellte er den Lkw vor der Firma ab und begab sich zur Warenannahme. Als er anschließend zurück zu seinem LKW ging musste er feststellen, dass sein LKW sich selbständig gemacht hatte und in eine Sattelzugmaschine gerollt war. Der Fahrer hatte beim Abstellen des LKWs das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß mit einem Gang sowie der Feststellbremse gesichert. Neben dem Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand ein weiterer Sachschaden an einer Begrünungspflanze. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 18.500 Euro.

Ladendieb in Alzenau erwischt

Ein 41-jähriger Mann wollte am Freitag gegen 12:00 Uhr mehrere Gegenstände aus dem Tegut im Friedberger Gäßchen entwenden. Der Diebstahl wurde jedoch durch eine Mitarbeiterin an der Kasse bemerkt, welche anschließend die Polizei verständigte. Gegen den alkoholisierten Ladendieb wurde ein Hausverbot ausgesprochen und eine Anzeige gefertigt.

Stark alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs

Am Samstag gegen 01:15 Uhr stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Alzenau einen deutlich alkoholisierten Fahrradfahrer in der Seligenstädter Straße fest. Der 18-Jährige befuhr vor der Verkehrskontrolle in Schlangenlinien die Fahrbahn. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Wert von umgerechnet 1,72 Promille. Die Weiterfahrt des jungen Mannes wurde durch die Polizei untersagt und es erfolgte eine Blutentnahme durch einen Arzt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Auto in Mömbris mutwillig beschädigt

Im Bereich der Rappacher Höhe kam es zwischen dem 21.08.2020 um 23:00 Uhr und dem 22.08.2020 um 03:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Skoda Octavia. Zuvor hatte der 21-jährige Fahrzeugeigentümer den Pkw auf einem Schotterplatz vor einem Wald abgestellt. An dem Skoda wurden die Motorhaube und der rechte Kotflügel eingedellt. Zudem wurde aus allen vier Reifen die Luft raus gelassen. Der Sachschaden wurde auf 1000,-€ beziffert.

Verbotenes Baden im Hahnenkammsee

Am Freitag gegen 13:45 Uhr wurden durch Mitarbeiter der Gemeinde Mömbris schwimmende Personen im Hahnenkamsee festgestellt. Die Mitarbeiter der Gemeinde verständigten anschließend die Polizeiinspektion Alzenau. Die Alzenauer Polizei stellten schließlich die Personalien einer 50-Jährigen Mutter sowie ihrer 18-jährigen Tochter fest. Gegen beide wurde eine Anzeige geschrieben, da sich beide Personen im abgesperrten Bereich des Hahnenkammsees aufhielten. Der Hahnenkammsee, sowie der gesamte abgesperrte Uferbereich des Sees, stehen unter dem besonderen Schutz des Bayerischen Naturschutzes.

vd/Polizei Alzenau