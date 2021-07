Streit unter Betrunkenen endet in Gemünden mit Faustschlag

Gegen 01:05 Uhr kam es in der Mühltorstraße zwischen den beiden Männern im Alter von 20 und 29 Jahren zunächst zu einem verbalen Streitgespräch. Im Verlauf der Auseinandersetzung erteilte der Jüngere seinem Kontrahenten einen Faustschlag auf die Wange. Anschließend traten beide den Heimweg an. Da es dem 20-Jährigen aufgrund seines Alkoholpegels übel wurde, betätigte er den Notruf. Der Rettungsdienst rückte aus und brachte ihn schließlich nach Hause.

Geparkten Pkw touchiert

Gemünden. Am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr befuhr eine 56-jährige Seat-Fahrerin den Baumgartenweg bergwärts in Richtung Bahnhofstraße. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie zunächst hinter einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford anhalten. Als sie wieder losfuhr schätzte sie den Abstand zum geparkten Fahrzeug falsch ein und stieß gegen dessen Stoßstange. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Wer vermisst seine Halterung fürs Navigationsgerät

Gemünden. Am vergangenen Freitag, 16. Juli, befand sich ein 91-jähriger Mann zusammen mit seiner demenzkranken Frau bei der „Alten Apotheke“ in Gemünden. Da er selbst nicht mehr mobil ist, bot sich eine Dame an, die Beiden nach Hause zu fahren.

Die demenzkranke Ehefrau hatte dabei beim Aussteigen versehentlich eine auf der Rücksitzbank liegende Halterung für ein Navigationsgerät mitgenommen. Der Umstand fiel erst später auf. Da von der Autofahrerin weiter nichts bekannt ist, hat sich der 91-Jährige an die Polizei gewandt.

Die Halterung wurde zwischenzeitlich an das Fundamt der Stadt Gemünden weitergeleitet.

dasch / Quelle: Polizeistation Gemünden