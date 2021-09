Streit unter Autofahrern in Aschaffenburger Innenstadt eskaliert

Die beiden Männer behinderten sich zunächst gegenseitig mit ihren Fahrzeugen, bis der 49-Jährige unvermittelt aus seinem Fahrzeug stieg, an die Fahrerseite seines Kontrahenten ging und diesem durch die geöffnete Scheibe mit der Faust ins Gesicht schlug. Durch den Schlag wurde der 50-Jährige leicht verletzt und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Bei der anschließenden Aufnahme durch die Polizei hatte sich der Täter bereits vom Tatort entfernt. Es stellte sich jedoch heraus, dass sich die beiden Männer kannten und schon länger im Clinch miteinander liegen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmittag gegen 15:00 Uhr kam es im Kreuzungsbereich des Nordrings und der Bert-Brecht-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Opel, Adam und einem Opel, Vivaro. Die dortige Kreuzung wird durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Beide Fahrer behaupten in den Kreuzungsbereich bei „Grün-Licht" eingefahren zu sein, weshalb die Polizei den genauen Unfallhergang noch ermitteln muss. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der gesamte Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Zeugen, die Hinweise zu dem o.g. Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Mehrere beschädigte Fahrzeuge im Stadtgebiet

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zunächst in der Matthäusstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftrad. Ein bisher unbekannter Täter stieß hierbei die ordnungsgemäß geparkte Yamaha um, sodass diese auf der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt wurde. Im weiteren Verlauf der Nacht stiegen mehrere Jugendliche in der Frohsinnstraße auf geparkte Fahrzeuge und beschädigten diese. Die zum Teil stark alkoholisierten Jugendlichen konnten durch die hinzugezogene Streife gestellt werden. Da sich während der Sachverhaltsaufnahme einer der alkoholisierten Jugendlichen derart über die Kontrolle echauffierte, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Jugendlichen erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Kreis Aschaffenburg

Unbekannter nach Zusammenstoß mit Verkehrsschild flüchtig

Goldbach. Am Freitagmittag meldete ein Anwohner in der Ludwigstraße, dass es im Verlauf des Mittags zu einem Verkehrsunfall kam, bei dem ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild anfuhr und anschließend flüchtete. Das Verkehrsschild wurde hierdurch so stark beschädigt, dass es bei dem Mitteiler in den Vorgarten gebogen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw

Hösbach. Am Freitagmittag kam es in der Haibacher Straße in Winzenhohl zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw-Fahrer einem Ford-Fahrer die Vorfahrt nahm. Für den Lkw-Fahrer galt „Vorfahrt gewähren". Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Betrag. Den Fahrer des Lkws erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg