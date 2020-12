Streit um einen Hund in Binsbach

Am Montag verschwand in Binsbach zunächst am frühen Nachmittag ein Hund aus dem geschlossenen Hof eines Hauses. Die Hundebesitzer konnten ihren Hund bei der Suche dann gegen 17:30 Uhr im Haus eines Nachbarn bellen hören. Die Hundebesitzer riefen zunächst die Polizei zur Hilfe um ihren Hund zurückzubekommen. Noch vor dem Eintreffen der Beamten kam der 60-jährige Nachbar mit dem Hund, welchen er am Nacken festhielt, auf die Straße. Dort kam es zu einer Rempelei und Beleidigungen zwischen dem Mann und den Hundebesitzern. Die Geschädigten konnten sich dann mit ihrem Hund in ihr Haus zurückziehen. Auf den 60-jährigen Mann kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

sob/Polizei Karlstadt