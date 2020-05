Streit mit Chef eskaliert in Schöllkrippen: Mann randaliert in Firma und verursacht Unfall

Am Dienstagnachmittag kam es zwischen dem Inhaber einer Autowerkstatt und seinem 46-jährigen Angestellten zu einer heftigen Streitigkeit. Der alkoholisierte Mitarbeiter befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und beschädigte mit einem Fäustel-Hammer das Inventar der Firma, bedrohte mit dem Hammer seinen Chef und fuhr schlussendlich mit seinem Auto gegen ein anderes geparktes Fahrzeug. Die hinzugerufenen Streifen der Polizei Alzenau konnten den Mann fixieren und vorläufig festnehmen. Auf der Dienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung wurde der Beschuldigte aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes und Verhaltens in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 250 Euro, verletzt wurde niemand.

In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 14.55 Uhr blieb am Dienstagnachmittag, auf dem Rewe Parkplatz, ein unbekanntes Fahrzeug an einem grünen Subaru Forester hängen. Hierbei wurde dessen rechte vordere Türe beschädigt. Der oder die bislang unbekannte Fahrer(in) flüchtete anschließend unerkannt. Es entstand an dem Subaru ein Schaden von rund 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023 944-0 zu melden.

Eingeworfene Fensterscheibe in Großwelzheim

Durch den Hausmeister wurde am Dienstagnachmittag eine eingeworfene Fensterscheibe an einem leerstehenden Bürogebäude eines Energieversorgers im Bereich der Zeche Gustav im Karlsteiner Ortsteil Großwelzheim festgestellt. Ein unbekannter Täter hatte diese im Zeitraum vom 19. bis 26. Mai eingeworfen.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023 944-0 entgegen.

