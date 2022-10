Streit in Würzburg: Frau mit Flasche ins Gesicht geschlagen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einer Diskothek in der Beethovenstraße zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein bislang unbekannter Täter mit einer Flasche in das Gesicht einer jungen Frau, welche hierdurch Verletzungen davontrug. Der Täter flüchtete anschließend aus der Diskothek und konnte im Rahmen einer Fahndung bislang nicht festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Mann oder seinen Begleitern machen können, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Kind bei Verkehrsunfall in Würzburg verletzt

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr kam es am Friedrich-Ebert-Ring zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Kind verletzt wurde. Der Fahrer eines Linienbusses befuhr den Friedrich-Ebert-Ring vom Studentenhaus kommend und traf auf Höhe der Weingartenstraße auf einen dortigen Fußgängerüberweg. Hier querte plötzlich von links kommend eine Radfahrerin den Zebrastreifen, so dass der Fahrer des Linienbusses gezwungen war, abzubremsen. Durch den eingeleiteten Bremsvorgang fiel ein 2-jähriges Kind, welches sich im Omnibus befand, aus dem Sitz und stieß gegen eine querlaufende Haltestange. Das Kind musste leicht verletzt in einem Krankenhaus versorgt werden. Die Fahrradfahrerin setzte ihre Fahrt fort und konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall und insbesondere zu der Fahrradfahrerin machen können, sich zu melden.

Unfallflucht im Berliner Ring

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Samstagmittag um 13:05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Berliner Ring in Würzburg. Die Geschädigte befuhr mit ihrem silbernen Ford die mittlere Fahrspur des Kreisverkehrs. Zwischen den Ausfahrten in Richtung Grombühl und Bahnhof wechselte ein weißer SUV vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Hierbei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Der/die Fahrer/in des SUV verlangsamte das Fahrzeug kurz, bog dann jedoch in die Kroatengasse ein und setzte die Fahrt fort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden am Ford beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem weißen SUV oder dem Verkehrsunfall machen können, sich zu melden.

Fahrzeug angefahren - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/SANDERAU. Im Zeitraum von Mittwochmittag bis Freitagmittag wurde ein grüner VW Golf, welcher in der Friedenstraße, Höhe Hausnummer 34, geparkt war, beschädigt. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Kratzschaden am Kotflügel und an der Stoßstange vorne links fest. Hierbei konnte auch ein gelber Farbabrieb erkannt werden. Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden am VW Golf liegt bei etwa 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise dem Verkehrsunfall machen können, sich zu melden.

