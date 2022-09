Streit in Obernau: Mann schlägt mit Warnbake auf Auto ein

Zuvor war es gegen 18.45 Uhr beinahe zu einer Kollision an der Kreuzung Röderäckern und Altenbachstraße zwischen beiden Pkw gekommen. Der Renault kam dabei laut der Zeugenvernehmung auf den Gegenfahrstreifen, sodass der 29-Jährige Fahrer des Fords ausweichen und abbremsen musste.

In einer Baustelle stellte der Mann den Fahrer des Renault Kangoos schließlich zur Rede. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung griff der Fahrer des Renaults nach einer Warnbake der Baustelle und schlug sie gegen die rechte Seite der Windschutzscheibe. Dabei entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Motorrad fährt auf Motorrad auf - 16-Jährige schwer verletzt

GOLDBACH. Eine 16-Jährige ist am Montagnachmittag mit ihrem Leichtkraftrad auf ein vorausfahrendes Motorrad aufgefahren und zog sich bei dem Sturz schwerere Verletzungen zu. Dem Sachstand nach hatte die 16-Jährige übersehen, dass der Fahrer eines VW verkehrsbedingt im Dammer Weg gebremst hatte.

Die junge Fahrerin fuhr auf einen vor ihr fahrenden Motorradfahrer sowie den VW auf. Die beiden 16-jährigen Motorradfahrer kamen dabei zu Fall und zogen sich Verletzungen zu. Die Fahrerin kam mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Aschaffenburg nahm den Verkehrsunfall auf und verständigte die Eltern der Jugendlichen.

Räder von Lastwagen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG-DAMM. In der Zeit von Freitag bis Montagabend haben Unbekannte mehrere Räder von abgestellten und nicht zugelassenen Lastwagen gestohlen. Die Fahrzeuge waren auf einem Platz gegenüber dem Finanzamt in der Auhofstraße abgestellt. Die Unbekannten entwendeten sowohl montierte Räder als auch mehrere Ersatzräder. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aschaffenburg zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

26-Jährige stiehlt Lebensmittel im Wert von 155 Euro

ALZENAU. Dem Marktleiter eines Supermarkts in der Emmy-Noether-Straße fiel eine 26-Jährige bereits während des Einkaufs im Geschäft auf. Sie verhielt sich auffällig und verstaute ihren Einkauf in mitgebrachten Taschen statt in einem Einkaufswagen.

Ohne die Lebensmittel im Wert von 155 Euro zu bezahlen verließ sie das Geschäft über den Eingangsbereich. Auf dem Parkplatz sprach der Marktleiter die Frau an und informierte die Polizei Alzenau. Neben dem ausgesprochenen Hausverbot kommt ein Strafverfahren auf die Frau zu.

Pkw offenbar mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

ALZENAU. In den vergangenen Tagen ist ein Pkw in der Tiefgarage Burgparkplatz offenbar mutwillig beschädigt worden. Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich die Tat im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 13.30 Uhr, und Montagvormittag, 10.00 Uhr, ereignet haben. Als der Fahrzeugbesitzer zurückkehrte, stellte er mehrere Beschädigungen an seinem schwarzen Daimler fest. Unter anderem hatte der Täter den Kofferraumdeckel des Pkw verkratzt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro belaufen.

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 bei der Polizeiinspektion Alzenau zu melden.

