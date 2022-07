Streit in Mainaschaff: Mann mit Messer verletzt

Die Retter brachten den Rentner in ein Krankenhaus. Da sich der Angreifer offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde auch er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 52-Jährigen.

Großostheimer Feld in Flammen - Jugendliche im Verdacht

Großostheim. Am Mittwochnachmittag, gegen 16:20 Uhr, wurden drei unbekannte Jugendliche dabei beobachtet, wie sie mehrere Feuerwerkskörper anzündeten. Kurz darauf stand das angrenzende Feld in der Ringheimer Mühlstraße in Flammen. Die Jugendlichen flüchteten mit Tret- oder E-Rollern. Die Großostheimer Feuerwehr rückte aus und löschte das circa einen Hektar große Brandfeld ab. Im Anschluss fanden die Einsatzkräfte die Überreste eines Feuerwerkskörpers. Daher stehen die flüchtigen Jugendlichen im Verdacht, mit ihren Pyrogegenständen das Feuer entfacht zu haben.

Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

Circa 15 Jahre, blaues T-Shirt, blaue Hose, führte Tret- oder E-Roller mit sich

Circa 15 Jahre, schwarzes T-Shirt, graue Hose, führte Tret- oder E-Roller mit sich

Circa 15 Jahre, ohne nähere Beschreibung, führte Tret- oder E-Roller mit sich

Das Feld wurde ein paar Stunden zuvor gemäht und bestand zum Großteil aus Stoppeln. Daher fällt der entstandene Sachschaden eher gering aus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

49-Jährige geht auf Supermarkt-Angestellt los

Aschaffenburg-Damm. Am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr, wurde eine 40-jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Müllerstraße von einer Kundin angegriffen. Die Angestellte wurde zunächst beleidigt. Als die 49-jährige Kundin um Ruhe ermahnt wurde, schlug sie der 40-Jährigen mit ihrem Geldbeutel auf den Kopf. Daraufhin schritt die Begleitperson der Kundin ein und brachte die 49-Jährige aus dem Supermarkt. Im weiteren Verlauf wurde die Mitarbeiterin nochmals beleidigt und bedroht. Zum Abschluss wurde sie ins Gesicht bespuckt. Die Kundin hatte die Angestellte offenbar mit einer anderen Frau verwechselt, mit der sie im Streit steht. Nun muss sie sich wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung verantworten.

Schaufensterscheibe zerstört - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 14 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter eine Schaufensterscheibe. Diese befindet sich in der Unterführung an der City-Galerie in der Goldbacher Straße. Der Täter hinterließ eine gesprungene Scheibe und einen Sachschaden im dreistelligen Bereich. Welches Tatmittel er benutzt hatte, ist bis zum derzeitigen Ermittlungstand unbekannt.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Feldbrand in Nilkheim - Ursache geklärt

Aschaffenburg-Nilkheim. Gegen 13:50 Uhr musste die Obernburger Straße für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Grund war, dass ein angrenzendes Feld im Verlauf dortiger Mäharbeiten in Brand geraten war. Da es direkt neben der Arbeitsmaschine zu brennen begann, wird von einem Funkenflug als Brandursache ausgegangen. Kräfte der Feuerwehr wurden alarmiert, um das Feuer auf einer Fläche von etwa 2,5 Hektar abzulöschen. Es wurde niemand verletzt. Dem Eigentümer entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

dc/Polizei Aschaffenburg