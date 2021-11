Streit in Kreuzwertheim eskaliert

Ein amtsbekannter 32-jähriger Mann aus dem Main-Tauber-Kreis befand sich im Hofbereich. Nach der Aufforderung, den Hof zu verlassen, kam es mit einem 27-jährigen Bewohner des Anwesens zu einem Wortgefecht. Mit Unterstützung seiner 25-jährigen Schwester schob der Anwohner den Eindringling aus dem Hof, wobei er durch diesen am Unterarm verletzt und die Frau von diesem noch bespuckt wurde. Im Rahmen des Vorgangs trat der Mann von außen so kräftig gegen das Hoftor, so dass die Scharniere abgerissen wurden. Nach dem Vorfall suchte er das Weite. Der Sachschaden wird auf etwa 200 € geschätzt. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auto-Seitenscheibe eingeschlagen

Marktheidenfeld. In der Nacht zum Sonntag wurde bei einem im Lohgraben geparkten grauen VW Golf die Seitenscheibe an der Fahrertür mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Entwendet wurde aber offensichtlich nichts. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 150 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld