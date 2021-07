Streit in Karlsteiner Arbeiterunterkunft - Mann erleider Platzwunde und Schnittverletzungen

Am Freitagabend, gegen 22.34 Uhr wurde eine Auseinandersetzung in einer Arbeiterunterkunft in der Weingartenstraße in Karlstein mitgeteilt. Da in der Mitteilung auch vom Einsatz eines Messers gesprochen wurde, wurde umgehend eine Vielzahl von Streifen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es zwischen drei Männern im Alter von 17, 35 und 44 Jahren mit jeweils polnischer Staatsangehörigkeit zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam. Zwei der drei Beteiligten waren massiv alkoholisiert und wiesen eine Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille auf. Im Rahmen der Auseinandersetzung erlitt der 44 Jährige eine Platzwunde sowie leichte Schnittverletzungen an Hand und Ohr. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die genauen Tatabläufe sind nunmehr Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Im Rahmen des Einsatzes konnte bei dem 35-jährigen Mann noch eine geringe Marihuana und ein Joint aufgefunden und sichergestellt werden.

Hörstein: Betrunken Fahrrad gefahren und anschließend Widerstand geleistet

Alzenau, Hörstein - Lkr. Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag, gegen 15:55 Uhr befuhr ein 37jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Räuschbergstraße in Hörstein in Richtung Dettinger Straße. In der Rechtskurve vor der Räuschberghalle stürzte der Fahrradfahrer alleinbeteiligt. Nachdem der Radfahrer, der weder Helm noch Bekleidung am Oberkörper trug und sich beim Sturz großflächige Abschürfungen am Oberkörper zugezogen hatte, die Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst verweigerte, stellen die hinzugerufenen Polizeibeamten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Radfahrer erklärte sogleich, sich nicht einer Blutentnahme unterziehen zu wollen. Als er von den Beamten zur Blutentnahme mitgenommen werden sollte, versuchte er zu flüchten. Die eingesetzten Beamten konnten die Flucht verhindern und den Mann, der sich weiterhin wehrte und die Beamten beleidigte, mittels unmittelbarem Zwang festnehmen. Da der 37 Jährige angab, im Rahmen der Festnahme verletzt worden zu sein, ging die Fahrt für ihn nunmehr doch ins Krankenhaus wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Eine weitergehende ärztliche Behandlung seiner Verletzungen verweigerte der Mann allerdings wieder.

Den 37 Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Geparkter Wagen in Schneppenbach angefahren

Schöllkrippen-Schneppenbach - Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Sonntag, 18.07.2021, 17:00 Uhr bis Freitag, 23.07.2021, 09:30 Uhr wurde ein in der Hauptstraße in Schneppenbach in Fahrtrichtung Hofstädten ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter blauer Pkw Ford Fiesta durch ein unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift und dabei beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ keine Nachricht am Unfallort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau