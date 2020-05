In der Bachgasse gerieten am Montag gegen 19.15 Uhr, ein 60-jähriger und 66-jähriger Mann in Streit, wobei der Ältere leicht verletzt wurde. Gegen den Jüngeren werden nun Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung geführt.

stru/Polizei Miltenberg