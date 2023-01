Streit in Gemünden - Nasenbein gebrochen

Ein 47-jähriger Mann befand sich gegen Mitternacht zusammen mit mehreren Personen auf der Alten Mainbrücke in Gemünden am Main, um in das Neue Jahr zu feiern. Hierzu wurde ihm durch bislang unbekannten männlichen Täter dessen Getränk angeboten und der 47-jährige trank davon. Danach meinte der Unbekannte, dass in diesem Getränk Ecstasy sei, weshalb ein Streit zwischen den beiden Männern ausbrach. Im Verlauf dieses Streites gab der Unbekannte Mann dem 47-jährigen eine Kopfnuss, woraus eine Nasenbeinfraktur resultierte.

Der unbekannte Täter wird als 175cm großer Mann, schlank, ca. 35 Jahre alt, mit schulterlangem Haar und einem Bart mit zwei Zöpfen beschrieben.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Gemünden am Main unter der Telefonnummer 09351/9741-0 zu melden.

Unfallflucht in Sackenbach

Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart. Im Zeitraum vom 30.12.2022, 12:18 Uhr bis zum 31.12.2022, 11:30 Uhr wurde der ordnungsgemäß in der Spessartstraße in Sackenbach geparkte Pkw VW Golf der Geschädigten, vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich vom Unfallort ohne die Schadensregulierung zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352/874130 zu melden, oder per Email unter pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Postbriefkasten in Karlstadt beschädigt

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Gemündener Straße am Gesundheitszentrum ein Postbriefkasten umgetreten. Ein Anwohner hörte gegen 03:45 Uhr einen Knall, welchen er am nächsten Morgen mit dem Schaden in Verbindung brachte. Am Briefkasten entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt