Streit in Gemünden endet mit Körperverletzung

Am Dienstagabend gegen 17:35 Uhr kam es bei der Auslieferung von Waren in einem Einkaufsmarkt in der Wernfelder Straße zu einer Streitigkeit zwischen Verkäuferinnen und einem Auslieferungsfahrer. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung wäre der 48-jährige Fahrer einer 25-jährigen Verkäuferin mit einer Europalette gegen den linken Knöchel gefahren. Die 25-Jährige begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Leitplanke touchiert

Gemünden a.Main, Lkr. Main Spessart. Am Dienstagabend gegen 17:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die B 26 von Wernfeld in Richtung Karlstadt. Dabei kam ihm eigenen Angaben zufolge ein anderes Fahrzeug aus Richtung Karlstadt entgegen, welches etwas zu weit links fuhr. Der Audi-Fahrer wollte vorsichtshalber ausweichen, fuhr ins Bankett und touchierte dabei die Leitplanke. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Verkehrsschild umgefahren

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag gegen 13:55 Uhr fuhr der Fahrer eines VW Transporters auf der B 26 von Lohr kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Kurz vor dem Parkplatz auf Höhe der Ortsumgehung von Langenprozelten bekam er einen Hustenanfall. Er kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überfuhr hierbei ein Verkehrszeichen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Totes Wildtier auf der Fahrbahn - Frontspoiler beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochmorgen, im Zeitraum vor 07:00 Uhr, überfuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der Staatsstraße 2303, etwa auf Höhe des Kreuzklosters, einen Waschbären. Der Unfallbeteiligte fuhr einfach weiter. Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde dann die Polizei verständigt, dass ein totes Tier mitten auf der Straße liege. Die Streife fuhr die Unfallörtlichkeit an und räumte den Waschbären von der Fahrbahn.

Kurz darauf meldete sich ein 25-jähriger Autofahrer. Dieser war bereits vor dem Eintreffen der Polizei bei Dunkelheit und nasser Fahrbahn mit seinem tiefergelegten Pkw BMW über das tote Tier gefahren und habe sich hierbei den Frontspoiler beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 250,- Euro beziffert.

Wer hat den Wildunfall beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden