Streit in Gemünden: 30-Jähriger durch Schlag ins Gesicht leicht verletzt

Als sich der 30-Jährige umdrehen und gehen wollte, schlug ihm der 42-Jährige unvermittelt mit der Faust gegen die rechte Wange. Der Jüngere ging hierbei zu Boden und erlitt Schmerzen und eine Abschürfung am Kopf bzw. der Wange. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen den 42-Jährigen.

gestohlen Werkzeug aus Sprinter in Gemünden

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochmorgen, im Zeitraum von 09.15 bis 09.45 Uhr, wurden aus einem Sprinter diverse Werkzeuge entwendet. Anlässlich einer Messe/Trinkwassertagung, welche in und im Außenbereich der Scherenberghalle stattgefunden hat, belieferten Monteure einer Media-Firma Werbezubehör an Messeteilnehmer. Hierzu hatten sie ihren Lkw-Sprinter Daimler-Benz für kurze Zeit unverschlossen auf einem Parkplatz in der Nähe der Messezelte abgestellt. Bislang unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit und entwendeten einen Akku-Bohrschrauber, einen Akku-Bohrhammer, einen Staubsauber sowie ein Akku-Baustellenradio. Das Diebesgut hat einen Wert von insgesamt ca. 2.100,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise auf den oder die unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren

Gemünden-Adelsberg, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstagmorgen, gegen 08.50 Uhr, wurde eine Autofahrerin in der Adolphsbühlstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Die 59-Jährige suchte zunächst verzweifelt ihren Führerschein und zeigte schließlich eine Kopie von diesem vor. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben jedoch, dass ihr die Fahrerlaubnis bereits seit November letzten Jahres von Seiten der Behörden entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen die 59-Jährige wird Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Eingangstür zum Hochbehälter beschädigt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde bereits im Zeitraum vom 19. bis 26.06.2020 die Eingangstür zum Hochbehälter im Baumgartenweg beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 150,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Verkehrsunfall mit Longboard auf dem Radweg - Fahrer des beteiligten Pkw möchte sich bitte melden

Gemünden-Wernfeld, Lkr. Main-Spessart. Am vergangenen Samstag, gegen 12.00 Uhr, fuhr eine 13-jährige Schülerin mit ihrem Longboard aus Richtung Karlstadter Straße kommend in Richtung Radweg. In einer Kurve, direkt unter der dortigen Bahnbrücke, kam ihr ein Pkw entgegen. Die Jugendliche sprang vom Longboard ab, wurde jedoch an ihrem Knie vom Pkw erfasst und fiel dadurch leicht nach vorne gegen die Motorhaube.

Der unbekannte Fahrzeugführer handelte richtig. Er stieg aus und erkundigte sich direkt bei der Jugendlichen. Nachdem diese jedoch angab, dass alles in Ordnung und sie unverletzt sei, fuhr der Autofahrer weiter.

Für die nachträgliche Unfallaufnahme werden jedoch die Personalien des unfallbeteiligten Pkw-Fahrers benötigt. Er wird daher gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Bei dem Pkw soll es sich um einen weißen Caddy (evtl. Handwerkerfahrzeug) mit blauer Schrift und roten Streifen handeln. Der Fahrer war ca. 50 bis 60 Jahre alt, er trug eine Arbeitshose und ein schwarzes T-Shirt.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden