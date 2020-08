Streit in Elsenfeld: 21-Jähriger tritt Haustüre ein

Ein Beteiligter ging nach Hause, woraufhin ihm zwei Männer folgten. An der Wohnung des Mannes angekommen, schlug ein 21-Jähriger die Glasfüllung der Haustüre ein. Die Strafe folgte auf dem Fuße, da sich der Täter eine stark blutende Wunde am Unterarm zuzog, welche im Krankenhaus genäht werden musste. Zusätzlich erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.





Party im Weinberg mit Marihuana

Klingenberg, Nach einer Mitteilung über eine lautstarke Feier in den Klingenberger Weinbergen in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Örtlichkeit überprüft. Bei erkennen der Streife warf ein 18-jähriger aus dem Kreis Aschaffenburg ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana weg. Dieses konnte aufgefunden und ihm zugeordnet werden. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.





Marihuana in der Tasche

Kleinwallstadt. Am Samstag, kurz nach 23 Uhr, wurde in der Frühlingstraße ein 19-Jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei führte er eine geringe Menge Marihuana mit sich. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und den jungen Mann erwartet eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Reifen an Opel platt gestochen

Kleinwallstadt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an einem geparkten Opel in der Talstraße drei Reifen platt gestochen. Die Ermittlungen hinsichtlich des noch unbekannten Täters laufen.

Geparkter BMW angeschrammt



Wörth. Am Samstag, gegen 2 Uhr, wurde ein in der Schifferstraße geparkter BMW beschädigt. Ein Zeuge beobachtete, dass der noch unbekannte Fahrer eines Opel rückwärts gegen den geparkten BMW fuhr und diesen hierbei beschädigte. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.