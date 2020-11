Streit in der Aschaffenburger Innenstadt

Ein 44- und ein 48-Jähriger gerieten am Montagabend, gegen 19:45 Uhr, ein der Weißenburger Straße in Streit. Im Rahmen dessen wurde der 48-jährige Mann mittels Kraftausdruck beleidigt. Zudem riss der 44-Jährige dessen Kette ab. Die eintreffende Streifenbesatzung leitete gegen den erheblich alkoholisierten Mann ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung ein.

Ladendieb in Damm von Polizistin erwischt

Ein 38-jähriger Mann begab sich am Montag, gegen 19:45 Uhr, in ein Bekleidungsgeschäft in der Bert-Brecht-Straße. Hier nahm er einen Pullover von zweistelligem Wert an sich und verließ den Laden, ohne diesen zu bezahlen. Dies blieb jedoch nicht unbemerkt. Eine Polizeibeamtin hatte den Sachverhalt in ihrer Freizeit beobachtet und nahm die Verfolgung auf. Der Dieb setzte sich daraufhin zu einem Mann und einer Frau in ein Auto und entfernte sich. Einige Straßen weiter verließ der 38-Jährige das Fahrzeug und verschwand in einem Wohnanwesen. Als er dieses kurz darauf wieder verließ, lief er in die Arme der eintreffenden Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Er trug bereits seinen neu erlangten Hoodie. Der 38-Jährige wurde wegen Ladendiebstahl angezeigt.

Autoscheibe in der Erbsengasse eingeschlagen

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Sonntag 21 Uhr bis Montag 09:30 Uhr, einen Opel. Dieser war in der Erbsengasse abgestellt und weist nun eine eingeschlagene Fensterscheibe auf. Mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

stru/Polizei Aschaffenburg